Влад Кадони заявил, что критикует участников Дома-2 за их поведение, а не потому что он их ненавидит.

То, что я критикую участников проекта вовсе не означает, что я к ним плохо отношусь. У меня есть манера общения, которая не всегда понятна со стороны. Никто из участников не сделал мне лично ничего плохого, поэтому мне не за что их ненавидеть или не любить. Когда они переходят грань, я в жесткой форме даю понять, что меня это не устраивает, на этом все конфликты заканчиваются. Не судите по моей манере о моем личном отношении. Да и не за что не любить этих ребят, они хорошие, просто как и все иногда ошибаются, иногда сильно.