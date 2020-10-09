Ведущий телестройки Влад Кадони анонсирует выход своего нового проекта по развитию и совершенствованию личности.

Я тихо выхожу из подполья и приступаю к официальной реализации проекта по развитию и совершенствованию личности. Теперь в моей ленте иногда будут появляться посты с надписями на фото. Это будет краткая тема поста и в случае необходимости, можно всегда пробежаться глазами и найти между личкой и работой такие заметки. Я буду стараться выбирать насущные темы и рассказывать не только распространённых проблемах, но и методах их решения. Также в разработке сейчас новый сайт с массой нововведений, но пока раскрывать все я не буду) Я взял отпуск в несколько недель на работе, чтобы начать новую жизнь вместе с вами.