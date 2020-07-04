Влад Кадони рассказал о своих взаимоотношениях с коллегой по цеху Андреем Черкасовым.

Ещё один мой коллега Андрей Черкасов, с которым мы никогда не работаем в паре и редко пересекаемся на съемках, но с Андреем у нас самая богатая история на проекте. Был период, когда мы на дух друг друга не переносили, был когда работали и общались на позитивной волне, соблюдая дистанцию. Сейчас это все позади и у нас абсолютно добрые дружеские отношения. Мы помогаем друг другу, поддерживаем и часто сходимся в позициях относительно спорных вопросов, хотя по сути мы диаметрально противоположные по характеру и темпераменту.

Мне очень нравится как Андрей работает. Он всегда на позитиве, на дружеской волне с участниками, будто старший брат, который с юморком способен разрулить ситуацию и всегда понять и поддержать. Наверное, в глубине души, я даже немного ревную, что участники его любят больше, чем меня 😉