Влад Кадони прокомментировал расставание Безбородовой и Безуса.

Пока я в отпуске и занимаюсь собой̆, личной̆ жизнью, гардеробом, программами коучинга и тд. меня закидывают сообщениями о просьбе наказать Безуса, который̆ в очередной̆ раз расстался с Миленой. Ребят, я на шоу ББ сказал обоим в лицо все, что я думаю по этому поводу еще до этого громкого скандала. Я был уверен, что конец их отношений неизбежен. Со мной̆ многие спорили. Итог виден всем. А то, что ребята расстаются со скандалом, опять ор, мат и грязь. А когда было иначе?! Кого это удивляет?! Единственное, что является сейчас важным, что плохо и неприятно им обоим. Никто не вышел Дом 2 dom2tv.ru из этих отношений счастливым. Никто не захотел остаться друзьями. Это громкий̆, скандальный̆ разрыв. Я предлагаю дать им возможность прийти в себя, думаю, позже состоится разговор между ними и все говно, бросаемое ими на вентилятор, прекратится. Но каждый̆ должен сделал вывод. Женщина, если покрывает мужика, пусть будет готова к тому, что рано или поздно это обернётся против неё самой̆. А мужчины должны понять, что, прощая измену своей̆ девушки, ты забываешь об этом факте. А если ты не забыл, значит не можешь простить. И в этом нет ничего страшного. Это выбор каждого!