Влад Кадони высказал своё мнение о болезненных отношениях Юлии Жуковой и Игоря Григорева.

Сегодня студия трещала по швам. История Юли — это история женщины, которая влюбилась и додумала в мужчине все, что ей так хотелось бы видеть во второй половине. А все, что было там и не соответствовало ее представлениям, она усиленно отвергает или игнорирует. История же Игоря — это история мужчины, который просто не понимает что от него хотят. Ведь он рядом, молод и перспективен, не изменяет, а от него все время что-то требуют. Оно не понимают главного. Они оба психологически зафиксированы на нем. Она на его несоответствии с реальностью, он на несоответствии своих ожиданий от жизни от той же реальности. Это история отношений про несоответствие. Оно проявляется даже в темпераменте. И я боюсь, что только в сказах принцесса может выйти замуж за пастуха или король выбрать простушку из народа. В жизни, увы. Так что все зависит от Игоря. Либо он подтянет себя, либо эта пропасть между ними поглотит их обоих.