В своём микроблоге бывший участник проекта выложил видеообращение, где раскаялся в том, что поднял руку на свою экс-возлюбленную Екатерину Скалон. Молодой человек сказал, что считает свой поступок аморальным и больше никогда не допустит подобного.



О том, что парень избил свою бывшую девушку стало известно на днях, когда Катя записала сториз, где предстала перед подписчиками с синяками и гематомами на лице. Девушка открыто не заявила, но намекнула на то, что причина такого «раскраса» — конфликт с экс-бойфрендом. В последующем Захар Саленко рассказал, что видел и Катю, и Влада в ночном клубе. Он сразу предупредил девушку, что в заведении ему встретился Иванов, но Катя всё равно не покинула клуб.



В своём видеообращении Влад Иванов сказал, что считает недопустимым поднимать руку на женщину. По его словам, он очень раскаивается, переживает, уже много раз попросил у Скалон прощения и готов извиняться снова и снова, бесконечное количество раз. Молодой человек поделился, что больше никогда в жизни не повторит такого поведения ни с одной женщиной.