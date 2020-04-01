Социальная сеть «ВКонтакте» представила ленту по хэштегу #лучшедома без информации о ситуации с пандемией коронавируса в мире. Об этом 1 апреля заявили в пресс-службе социальной сети.

Уточняется, что в ленте будет только познавательный и развлекательный контент: трансляции концертов и других культурных событий, идеи для досуга на самоизоляции, флешмобы и конкурсы.

«Новостей про пандемию сейчас очень много. <…> Но не менее важно и переключаться: чтобы снять психологическое давление, поднять себе настроение и пополнить запас сил», — заявилруководитель направления Потребления контента и Рекомендаций «ВКонтакте» Андрей Якушев.

В свою очередь, социальная сеть «Одноклассники» запустила акцию «Вместе против вируса» и представила возможность пользователям украсить свою аватарку надписями #моюруки, #сижудома и #слежузаздоровьем. Этой возможностью воспользовались уже более 3 млн человек, в том числе актер Гоша Куценко, певицы Катя IOWA и Бьянка, говорится в сообщении.

Кроме того, «Одноклассники» презентовали тематические виртуальные подарки, которые можно отправить друзьям.

29 марта власти Москвы и Московской области первыми ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее аналогичные меры были введены в других регионах страны.

Люди могут покидать квартиры только в случае необходимости сходить в магазин или аптеку, выгула домашнего питомца, а также в случае обращения за медицинской помощью. Также из дома разрешено выходить тем, кто ездит на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.