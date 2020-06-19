«ВКонтакте» проведет 27 июня «Основной выпускной» — крупнейший в стране онлайн-праздник для выпускников. Их поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Также к выпускникам обратится министр просвещения Сергей Кравцов.

«В этом году многие не смогут отметить окончание школы так, как хотели бы. Поэтому мы решили устроить альтернативный праздник — не менее запоминающийся, чем те, которые могли бы пройти офлайн», — отметил заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса «ВКонтакте» Александр Круглов.

Трансляция начнется в 18:00 в сообществе «Официальные страницы». Также праздник можно будет посмотреть в 19:00 на телеканале МУЗ-ТВ. Ведущими станут Ида Галич, Владимир Маркони, а также голосовой помощник Маруся.

Зрители смогут лично пообщаться с артистами и ведущими, а также выиграть подарки — от iPhone до умной колонки "Капсула" с голосовым ассистентом Маруся. Кроме того, они смогут получить музыкальную подписку "ВКонтакте" на три месяца за 1 рубль — для этого нужно перейти по сылке, которая будет появляться во время эфира.

Также в рамках "Основного выпускного" 100 учителей смогут поздравить выпускников с помощью массового группового видеозвонка в соцсети "Одноклассники".