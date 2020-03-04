Итальянские визы, которые жители России получили до возникновения угрозы распространения коронавируса по желанию могут быть бесплатно продлены на год, заявил «Известиям» посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. Решение было принято на фоне рекомендации Ростуризма отложить поездки на апеннинский полуостров из-за эпидемии вируса.

Терраччано отметил, что лично распорядился о безвозмездном продлении виз для россиян.

«Все граждане России, которые намерены поехать в Италию, могут запросить переоформление уже выданных виз, действительных в период март—апрель—май, на долгосрочные визы, действующие один год», — подчеркнул посол.

По его словам, таким образом туристы смогут перенести время поездки на более поздний срок при этом, не расторгая соглашения с туроператором. Терраччано отметил, что для переоформления документов необходимо обратиться в любой визовый центр с подтверждением переноса поездки.

Как писал «Рамблер», украинский турист, вернувшийся из Италии, стал первым жителем страны — носителем коронавируса. Известно, что мужчина возвращался на родину с пересадкой в Румынии. В настоящее время он вместе со своей супругой находится в карантине.

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