Найперше знайомство з організацією чи компанією відбувається з вивіски. Це невід’ємний атрибут зовнішньої реклами, який має виконувати певні функції. Ця конструкція має бути красиво оформлена, відрізнятися за стилем та дизайном від інших назв, інакше вона зливатиметься з ними і не приверне уваги клієнтів. Вивіски можуть бути різних видів: світлові, об’ємні, плоскі, несвітлові, інтер’єрні, фасадні, комбіновані, інформаційні, неонові. Як видно з назв, все залежить від того, з яких матеріалів виготовлено виріб і який він має форму. Будь-які вивіски замовити можна в компанії Сіріо на Подолі — https://sirio.com.ua/

Від чого залежить успішність вивіски

Те, наскільки успішним буде вплив вивіски на приплив людей, багато в чому залежить від розташування цієї конструкції, а також від самої будівлі. Фахівці поліграфічної компанії завжди допоможуть вибрати найбільш підходящий варіант з тематики та статусу підприємства. Вони намагаються створити кожному компанії індивідуальну вивіску. Але водночас вони враховують побажання замовників. За такої тісної співпраці дійсно виходить дуже цікавий і нестандартний результат, який влаштовує обидві сторони. Виготовлення вивісок – серйозний та відповідальний процес, тому його необхідно довіряти лише професіоналам. До того ж, від того, які матеріали будуть задіяні та наскільки якісним буде готовий виріб, залежить його довговічність — https://sirio.com.ua/wide/pechat-na-pvkh/

Завдання вивісок не лише знайомити людей з новою компанією, магазином чи нотаріальною конторою, а й «влучати в ціль», тобто. викликати певні емоції, дійти свідомості цільової аудиторії. Компанія СІРІО використовує для друку лише високоякісну фарбу, яка не тріскається від атмосферного впливу та сонячних променів. Вам завжди запропонують великий вибір форматів, кольорів та матеріалів для виготовлення індивідуальних виробів.

Більшість компаній, яких цікавить зовнішня реклама вивіски, завжди замовляються в першу чергу. Крім них поширені покажчики, рекламні табло, різні засоби подієвого маркетингу. Вони можуть бути призначені не тільки для зовнішнього застосування на вулиці, але і для інтер’єрів. Часто клієнти замовляють комбіновані матеріали для вивісок: пластик та плівка, композит та плівка, банер з печаткою. Такий підхід розширює дизайнерські можливості – https://sirio.com.ua/advert/