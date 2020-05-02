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Вице-президент FIFA рассказал, когда футбол вернется на стадионы

21:39 02/05/2020

Вице-президент Международной федерации футбола (FIFA) Виктор Монтальяни, который считается близким коллегой главы федерации Джанни Инфантино, сказал, что перенос матчей европейского футбольного сезона на календарный год будет соответствовать планам по реализации Чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре в ноябре и декабре.

Он добавил, что футбол будет совершенно другим, когда игры возобновятся, а нынешняя обстановка может стать хорошей возможностью для пересмотра перегруженного календаря матчей до 2024 года, сказал он в интервью итальянскому радио Sportiva.

FIFA уже отменила матчи между национальными командами, которые должны были состояться в марте и июне. Монтальяни считает, что в 2020 году сентябрьские, октябрьские и ноябрьские окна для матчей также могут быть отменены.

«Я лично думаю, что это (возобновление игр) может быть немного сложной задачей, не столько из-за проблем со здоровьем во всем мире и различной степенью готовности (к выходу из карантина), но и из-за необходимости международных поездок, – сказал Монтальяни в интервью Associated Press. – Я считаю, что отечественный футбол – это приоритет. Сентябрь все еще содержит сетку матчей, но я бы хотел сказать, что не уверен в прочности этих планов».

Возвращение болельщиков на стадионы может зависеть от того, будет ли готова вакцина против коронавируса, а это может произойти только в 2021 году.

«Даже если нам дадут зеленый свет на матчи, я очень сомневаюсь, что первая игра будет с болельщиками. Я просто не представляю этого. Думаю, это был бы огромный риск. Я почти уверен, что это будет поэтапный выход, как и во всех других сферах. Тогда и мы попытаемся вернуться к нормальной жизни».

Полное возобновление футбола в 2020 году может оказаться невозможным в тех частях мира, которые больше всего пострадали от пандемии, включая Европу и Северную Америку.

«Я совершенно уверен, что мартовское окно в 2021 году будет в порядке. – сказал Монтальяни. – Первоочередная задача – помочь нашим национальным лигам».

Отборочный формат чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, возможно, придется сократить с ужесточением временных рамок для матчей.

«Вероятно, нам придется серьезно подумать о переформатировании некоторых наших мероприятий. Мы стремимся провести Финал четырех (в Лиге Наций). Но есть и другие события, которые, вероятно, придется переформатировать, будь то некоторые молодежные соревнования, отборочный турнир чемпионата мира или иные», – добавил он.

Недавно Федерация футбола Франции досрочно завершила сезон, что спровоцировало «футбольный скандал», так как клубы не захотели с этим мириться.

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