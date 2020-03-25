Российский вице-премьер Юрий Борисов призвал граждан не паниковать и не «скупать гречку» в условиях распространения коронавируса. Об этом он заявил журналистам после правительственного заседания.

По словам Борисова, в такой ситуации паниковать нельзя. «Нужно четко следовать тем указаниям специалистов, которые мы от них слышим, не устраивать панику, не бегать скупать гречку и прочие все вещи, набраться мужества, быть дисциплинированными. Сплотиться должна вся нация», — подчеркнул он.

Кризисная ситуация — самое удобное время для развития отдельных отраслей страны, сказал вице-премьер, сообщает в среду, 25 марта, «Интерфакс». Как добавил Борисов, он не один раз пересмотрит телеобращение президента Владимира Путина к нации.

Говоря о том, что следующая неделя объявлена Путиным нерабочей и о том, как это скажется на российской промышленности Борисов отметил: «Пережили голод, переживем и изобилие».

В среду президент России обратился с телеобращением к народу. Российский лидер предложил ряд мер поддержки, как для отдельных категорий граждан, так и для крупных сфер бизнеса. Он отметил, в частности, необходимость предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.

Поддержать семьи, в которых дети не посещают детский сад или ясли, а также родителей, находящихся на больничном или в декретном отпуске, российский лидер предложил выплатами по 5 тыс. рублей. Госсубсидии буду начисляться с апреля в течение трех месяцев, но только семьям, которые имеют право на маткапитал.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.

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