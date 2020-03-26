Московские власти примут решение, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели. Об этом заявила вице-мэр столицы Анастатия Ракова.

«Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», — цитирует ее «РИА Новости».

25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период гражданам предписано соблюдать домашний режим, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

Выполнять свои обязанности продолжат только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал дополнительные ограничения в городе во время нерабочей недели. По его словам, они коснутся общепита, парков и торговых точек, не продающих товары первой необходимости.