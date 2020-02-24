Максим Виторган в своем Инстаграме решил показать несколько понравившихся ему экспонатов с выставки искусства. Некоторые объекты были замысловатыми, а другие — откровенно странными. Тем не менее, экспозиция оказалась весьма занимательной.

View this post on Instagram Почитал некоторые комменты под предыдущим невинным постом про выставку, на которой вчера побывал. Не буду их здесь цитировать. Смысл не в том, чтобы пригвоздить к позорному столбу, обличить и высмеять. Я о другом. Я вот точно знаю, что мое понимание и мои познания в мире музыки, например, не выходят за рамки простого обывательского «нравится — не нравится». И именно этими незамысловатыми характеристиками я и пользуюсь в оценке: МНЕ нравится или не нравится. Я не претендую на обобщения и выводы. Когда вы смотрите несколько фото картин с выставки, на которой представлены ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ художники и торопитесь написать всякое, типа: «говно-кому это может понравиться-куда это можно повесить» и прочие трогательные глупости, истинная цель которых лишь самоутверждение ( причём только в собственных глазах), вы же крадете у себя. Оценка — это точка, смерть. Попытка познания, понимания — процесс, жизнь. Дело не в том, что вам обязательно должно нравиться, нет. Но… вы же не начинаете лечение своего тела с утверждения, что лекарство говно. Вы ПРИНИМАЕТЕ его внутрь. Более того, вам хочется в него верить. А если вы ещё и дотошный человек, то вы будете читать аннотацию , узнаете и механизм его действия, и побочные эффекты, и способ и схему применения… Я уж не говорю о том, что вы обратитесь к врачу,и, даже, возможно, не к одному, чтобы иметь второе мнение… За что же такое поверхностное и пренебрежительное отношение к своей душе? По-моему, не знать чего-то или не понимать совсем не страшно. Страшно делать вид, что понимаешь и раздавать направо-налево оценки. Это, как отбирать еду у голодного внутреннего ребёнка.Миру,в общем,по фиг, а вот ребёнок сдохнет. Дайте ему/себе шанс. Вряд ли, мы можем сделать что-то большее. Вчера на выставке, листая альбомы и книги, которые там продавались ( очень интересные, кстати), наткнулся на следующую фразу — я бы внёс ее в пользовательское соглашение Instagram, которое подписывает каждый, кто заводит себе аккаунт) : «Однако не забудем главного: наше понимание мира и сам мир — не одно и то же. И там, где человек видит удручающее бессмыслие, на самом деле, возможно, скрыта бездна смысла ему недоступного.» (Леонид Карасёв «Философия смеха» A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Feb 24, 2020 at 2:43am PST

Виторгана расстроили слова его фолловеров. Люди оценивали экспонаты и отказывались признавать это искусством. Они судили о вещах через призму «нравится/не нравится». Артиста это расстроило.

Бывший супруг Ксении Собчак решил обсудить этот момент с подписчиками. Он сразу признался, что разочарован людьми. Но Виторган не собирается никого цитировать, позорить и высмеивать. Он решил удариться в философию.

Виторган утверждает, что многие оценочные суждения неуместны. Всякие оскорбительные вещи, которыми люди характеризуют различные предметы искусства, говорят лишь о том, что они некомпетентны. Они просто пытаются самоутвердиться за счет критики, показать себя экспертом в собственных глазах.

Актер уверен, что все, кто раскритиковал экспонаты из его предыдущего поста украли что-то у самих себя. Оценка, по мнению Виторгана — это точка, смерть. Важно пытаться познать и понять. И иногда лучше промолчать, чем давать оценки налево и направо.

Виторган решил процитировать Леонида Карасева про понимание мира и сам мир. Якобы эти понятия — не одно и то же. Цитата понравилась Ксении Собчак. Пара тотчас же вступила в полемику.

Мнение Виторгана приняли не все. Были люди, которые посчитали, что творчество на то и творчество, чтобы его оценивать. Есть гениальные работы, а есть посредственные. Есть оригинальные, а есть безвкусные.

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