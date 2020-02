View this post on Instagram

Почитал некоторые комменты под предыдущим невинным постом про выставку, на которой вчера побывал. Не буду их здесь цитировать. Смысл не в том, чтобы пригвоздить к позорному столбу, обличить и высмеять. Я о другом. Я вот точно знаю, что мое понимание и мои познания в мире музыки, например, не выходят за рамки простого обывательского «нравится — не нравится». И именно этими незамысловатыми характеристиками я и пользуюсь в оценке: МНЕ нравится или не нравится. Я не претендую на обобщения и выводы. Когда вы смотрите несколько фото картин с выставки, на которой представлены ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ художники и торопитесь написать всякое, типа: «говно-кому это может понравиться-куда это можно повесить» и прочие трогательные глупости, истинная цель которых лишь самоутверждение ( причём только в собственных глазах), вы же крадете у себя. Оценка — это точка, смерть. Попытка познания, понимания — процесс, жизнь. Дело не в том, что вам обязательно должно нравиться, нет. Но… вы же не начинаете лечение своего тела с утверждения, что лекарство говно. Вы ПРИНИМАЕТЕ его внутрь. Более того, вам хочется в него верить. А если вы ещё и дотошный человек, то вы будете читать аннотацию , узнаете и механизм его действия, и побочные эффекты, и способ и схему применения… Я уж не говорю о том, что вы обратитесь к врачу,и, даже, возможно, не к одному, чтобы иметь второе мнение… За что же такое поверхностное и пренебрежительное отношение к своей душе? По-моему, не знать чего-то или не понимать совсем не страшно. Страшно делать вид, что понимаешь и раздавать направо-налево оценки. Это, как отбирать еду у голодного внутреннего ребёнка.Миру,в общем,по фиг, а вот ребёнок сдохнет. Дайте ему/себе шанс. Вряд ли, мы можем сделать что-то большее. Вчера на выставке, листая альбомы и книги, которые там продавались ( очень интересные, кстати), наткнулся на следующую фразу — я бы внёс ее в пользовательское соглашение Instagram, которое подписывает каждый, кто заводит себе аккаунт) : «Однако не забудем главного: наше понимание мира и сам мир — не одно и то же. И там, где человек видит удручающее бессмыслие, на самом деле, возможно, скрыта бездна смысла ему недоступного.» (Леонид Карасёв «Философия смеха»