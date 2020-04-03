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В марте зарегистрирован существенный рост продаж в российских аптеках витаминов и седативных лекарственных препаратов (успокоительных). Об этом RT сообщили в пятницу, 3 апреля, в аналитической компании DSM Group.

Так, с 1-го по 22 марта было продано 21,1 миллиона упаковок витаминов, что на 31 процент больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Успокоительных продали на 15 процентов больше по сравнению с мартом прошлого года — 11,4 миллиона пачек.

По словам экспертов, продажи данных препаратов постепенно росли уже с начала 2020 года. Если в январе и феврале за неделю продавалось в среднем по четыре-пять миллионов упаковок витаминов, то к середине марта недельные продажи этих лекарственных средств превысили девять миллионов пачек.

Ранее Совет Федерации РФ разрешил дистанционную продажу рецептурных лекарств на время ЧС.

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