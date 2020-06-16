Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко в самоироничной форме отреагировал на свой конфуз с обращением к жителям Киева, в котором украинский градоначальник допустил ряд оговорок.

Накануне мэр Киева, выступая в прямом эфире, сперва ошибочно произнес вместо «пiсля» (после) непристойное слово, а затем лишь с четвертой попытки выговорил слово «сенсацiйноу» (сенсационному).

"Сенсации бывают разные — от маленьких и неинтересных до сенсационных! 😂😉", — написал Кличко на странице в Instagram, сопроводив свое сообщение видеороликом, в котором он перечисляет степени сенсаций.

View this post on Instagram Обожаю его и его ляпы😂 Ну хоть кто-то верняково может перевести весь день в позитивном направлении. Долгих вам лет, Виталий Владимирович, спасибо 🙏 #київсьогодні #kyivoperativ #kyivnotkiev #интересныйкиев #київськідівчата #kyivcars #велокиев #kyivukraine #мійкиїв #kyivcoffee #kyivnight #kyivrestaurant #eatkiev #паркпартизанскойславы #цумкиїв #кличко #visitkyiv #рестораныкиев #киевафиша #kyivgo #kyivrus #кличкожжет #киевоболонь #оболонькиев #kyivnews #новиникиєва #новиникиЇв #событиякиев A post shared by ЗНАЮ 📍Куда пойти | Киев (@serhio_mate) on Jun 16, 2020 at 8:36am PDT

Также стоит отметить, что экс-боксер был одет в белую футболку со своим изображением и надписью «Сенсация».

На протяжении карьеры политика 48-летний Кличко неоднократно допускал оговорки в своих речах. Одна из его наиболее ярких фраз: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».