Є місця, де час ніби сповільнюється, дозволяючи уважніше вдивитися в навколишній світ, почути власні думки та відчути особливу атмосферу творчості. Саме таким місцем вже понад два століття залишається Качанівка — один із наймальовничіших історико-культурних комплексів України, розташований серед зелених пагорбів Чернігівщини на берегах річки Смош.

Саме тут цього літа відкрилася виставка «Миттєвості натхнення», представлена в межах проєкту «Арт-Вояж» Першого приватного музею сучасного українського мистецтва, заснованого Сергієм Цюпко. Виставка стала ще одним кроком у розвитку культурного діалогу між історичною спадщиною та сучасним українським мистецтвом. Коментуючи відкриття виставки у Качанівці, Сергій Цюпко зазначає: «Під час війни такі акції несуть у душі добро, красу та шматочки нашого звичайного мирного життя».

Качанівка має особливу ауру, яка протягом багатьох поколінь приваблювала творчих людей. Свого часу тут гостювали Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Микола Костомаров, Марко Вовчок, Ілля Рєпін, Микола Ге та багато інших видатних діячів культури. Вони знаходили тут не лише відпочинок, а й простір для народження нових ідей та творчих відкриттів. Особливе місце в історії Качанівки займає художник Василь Штернберг. Саме в садибі він створив низку творів, які принесли йому визнання та високі академічні нагороди. Його приклад став одним із численних свідчень того, що природа, архітектура та атмосфера цього місця здатні надихати митців на створення справжніх мистецьких шедеврів.

Сьогодні ця традиція продовжується завдяки сучасним виставковим проєктам. Експозиція «Миттєвості натхнення» органічно вписалася у простір заповідника. Картини ніби вступають у діалог із парковими алеями, старовинними інтер’єрами та пейзажами, що відкриваються за вікнами історичної садиби.

До виставки увійшли роботи художників із різних куточків України. Київ, Закарпаття, Львів, Харків, Крим представлені творами авторів, чиї імена вже стали частиною історії українського мистецтва. Серед них — Валентин Реунов, Борис Михайлов, Іван Тюха, Сергій Дуплій, Ганна Файнерман, Іван та Лариса Бровді, Юрій Герц, Володимир Патик, Михайло Демцю та інші митці.

Кожен художник привносить у виставку власне бачення світу, власну інтонацію та емоційний досвід. Разом вони створюють багатоголосий образ сучасної України — країни, де мистецтво залишається джерелом сили, краси та внутрішньої стійкості. Особливу роль у сприйнятті виставки відіграє сама Качанівка. Прогулюючись її парком, можна побачити старовинні дерева, які пам’ятають багатьох видатних гостей маєтку. Дзеркальна гладь ставків, тихі алеї, романтичні містки та панорами, що відкриваються з пагорбів, створюють відчуття гармонії між людиною та природою.

Саме в такому середовищі особливо гостро відчувається зміст назви виставки — «Миттєвості натхнення». Адже натхнення часто народжується з коротких моментів: гри світла на воді, шелесту листя, несподіваного спогаду чи погляду на картину, яка раптом відгукується особистими переживаннями.

Проєкт «Арт-Вояж» уже не вперше знайомить глядачів із музейною колекцією в різних регіонах України. Та саме Качанівка залишається одним із тих місць, де сучасне мистецтво особливо природно поєднується з історичним контекстом, створюючи нові смисли та емоції. Виставка «Миттєвості натхнення» нагадує про важливість збереження культурної пам’яті та водночас демонструє живий розвиток українського мистецтва. Це можливість побачити твори знаних художників у просторі, який сам по собі є джерелом натхнення, і ще раз переконатися, що справжнє мистецтво не знає часових меж.