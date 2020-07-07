Невероятно, но в условиях кризиса из-за пандемии в Соединенных Штатах громыхнули финансовой новостью — выигравшие последний Супербоул «Канзас-Сити Чифс» подписали с квотербеком Патриком Махомсом самый крупный контракт в истории спорта. За 10 лет самый ценный игрок Супербоула получит до 503 миллионов долларов.

Это действительно невероятно. В то время, когда пандемия коронавируса лишила спорт соревнований, зрителей, уменьшила спонсорские доходы и поставила под вопрос заработки от телетрансляций, а эксперты только и делают, что подсчитывают убытки лиг по всему миру, в самой пострадавшей от COVID-19 стране подписывают самый крупный контракт в истории спорта.

Кто такой Патрик Махомс? Квотербеку «Канзас-Сити» всего 24 года. В свой первый сезон в NFL он сыграл только один матч, а в следующем неожиданно стал MVP сезона. В феврале этого года Махомс помог «Чифс» выиграть Суперобоул, а ведь команде это не удавалось с 1969 года! Невероятно скоростной и умеющий быстро принимать решение Патрик уже тогда продемонстрировал свой потенциал, и эксперты в американском футболе сходились во мнении, что в ближайшее время эта звездочка затмит наикрутейшего квотербека NFL Тома Брэди, обладателя шести перстней, и станет самым высокооплачиваемым игроком лиги. Его «дешевый» контракт новичка заканчивается в 2021 году, но «Канзас-Сити» подсуетились раньше и «закабалили» Махомса на следующие 10 лет с самым крупным контрактом в истории спорта — он может получить до 503 миллионов долларов при 477 миллионах гарантированных выплат.

Почему это самый крупный контракт? До Махомса обладателем самого роскошного контракта был бейсболист Майк Траут из «Лос-Анджелеса» — в марте прошлого года его подписали за 426,5 миллиона. Траут обогнал по этому критерию мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса, заключившего сделку со стриминговым сервисом на трансляцию его поединков на 365 миллионов долларов.

Зачем «Канзас-Сити» так тратиться? На самом деле сделка с Патриком Махомсом, по сообщениям AP, заберет 20 процентов их зарплатного бюджета, и это наверняка создаст трудности в обеспечении крупными контрактами других звездных игроков. Но Патрик в своей перспективе способен стать одним из величайших, и иметь его в своем составе в ближайшие 11 лет — стоит того. «Он все еще в начале своей карьеры и только начинает набирать обороты, — говорит тренер команды Энди Риди, с которым у Махомса полнейшее взаимопонимание. — Он настоящий лидер и на поле, и в тренажерном зале, и даже при просмотре фильма, и вся команда питается его энергией».

Подписание Патрика Махомса делает «Канзас-Сити» претендентом на Супербоул в ближайшие годы. Они пятьдесят лет ждали этого и теперь не хотят выпускать трофей из рук.