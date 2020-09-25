Как рассказал завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого медуниверситета имени Сеченова Виталий Зверев, в России зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом.

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По его словам, говорить о начале второй волны пандемии неверно, поскольку первая волна еще не заканчивалась. Возможно, позже коронавирус станет сезонной болезнью, но пандемия пока не закончилась, подчеркнул ученый.

Говоря о повторном введении ограничительных мер, Зверев отметил, что такой сценарий маловероятен, поскольку ситуация под контролем. Хотя массовые мероприятия, судя по всему, останутся под запретом.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал всплеск заражений к концу осени. Он тоже считает, что ждать возобновления строгих карантинных мер россиянам не стоит.

— Во всех регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии, это дало свои плоды и это дает возможность гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, — высказался на эту тему официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом сегодня мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти на удалённый формат или взять отпуск из-за ситуации с коронавирусом.

— Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок, — говорится на сайте мэра.

Он также отметил, что сейчас стоит отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.