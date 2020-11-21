Неверно использовать вообще определение множественных «волн», утверждает специалист в беседе с НСН, ведь фактически мир все еще не миновала первая волна коронавируса, начавшаяся около года назад.

Москвичи отказались прятаться от второй волны коронавируса

Конец пандемии наступит, когда более 60% людей обзаведутся иммунитетом — поствакцинальным, либо справившись с вирусом в ходе болезни. До этого момента из-за несоблюдения профилактических мер люди продолжат заражать друг друга в ходе самого обыденного человеческого общения, сообщил медик.