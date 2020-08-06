Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил накануне, что на местных курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом.

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— Мы впервые за долгое время видим серьёзное увеличение числа заражений, — написал он.

Эту информацию прокомментировал известный российский учёный-вирусолог Феликс Ершов.

По его мнению, вероятность возникновения второй волны коронавируса невысока, потому что во многих странах уже выработался коллективный иммунитет.

— Даже если число заболевших начнет расти, то достичь показателей, которые были зафиксированы на начальных этапах пандемии, всё равно не удастся, — отметил учёный.

Он добавил, что «новые вспышки не будут носить такого фатального характера, как раньше», и описал самый страшный сценарий из возможных.

— Самый страшный сценарий, который может произойти, и то не для всех, а только для людей с хроническими болезнями, — это наслоение коронавируса на сезонную простуду. То есть если, например, человек с хроническим заболеванием сердца подхватит грипп и за компанию ещё и COVID-19, вот такое трио способно даже убить, — подчеркнул вирусолог.

Как считает представитель Роспотребнадзора Виктор Малеев, в России эпидемия коронавируса не закончится до конца 2020 года. По его словам, первая волна заболеваемости ещё не закончилась, а впереди осень, похолодание и сезонные ОРВИ.

Вероятность второй волны COVID-19 в нашей стране зависит от ответственности граждан в соблюдении мер безопасности, сказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.