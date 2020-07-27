Гражданам Бразилии необходимо соблюдать осторожность в связи с новой разновидностью свиного гриппа, обнаруженной в стране, заявила глава Лаборатории респираторных вирусов и кори при институте им. Освальду Круса (FIocruz) Миралда Сикейра в интервью изданию Globo.

Ранее в пресс-релизе на сайте Fiocruz сообщалось о выявлении новой разновидности гриппа. Речь шла лишь об одном подтвержденном случае инфицирования – пациентке с симптомами гриппа, работавшей на скотобойне в муниципалитете Ибипоран (штат Парана). Проведенные исследования выявили штаммы вируса A/H1N2. Отмечалось, что речь идет о новой разновидности вируса, так как в образцах были обнаружены «генетические конфигурации, отличные от других вирусов гриппа типа A/H1N2». На настоящий момент пациентка излечилась, ей не понадобилась госпитализация.

«С 2005 года было обнаружено 25 разновидностей гриппа A/H1N2. Однако найденная нами в Ибипоране отличается от всех остальных, ранее выявленных в мире», — подчеркнула Сикейра в интервью.

Она отметила, что в данный момент сложно определить, насколько опасна данная разновидность. Исследовательница сообщила, что у нее может быть «пандемический потенциал», однако это не означает, что она обязательно станет причиной пандемии. Она отметила, что вирусу необходимо претерпеть ряд мутаций для более простой передачи от человека к человеку.

При этом Сикейра призвала граждан соблюдать осторожность.

«Нам необходимо постоянно соблюдать полную бдительность, так как пандемии H1N1 и Sars-CoV-2 показали, насколько разрушительными могут быть респираторные вирусы… Бразилия должна быть начеку. Всегда», — подчеркнула она.

Исследовательница отметила, что вакцина против новой разновидности может быть разработана в скором времени — она не будет идеальна, но поможет избежать пандемии.