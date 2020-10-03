Следующий всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ будет слабее, чем весенний. Такое мнение высказал профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос в том, насколько будет существенен прирост заболевших и сколько будет тяжёлых случаев. Насчёт тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет, — отметил эксперт в разговоре с URA.RU.

По его словам, новый всплеск заболеваемости будет весной 2021 года. При этом болезнь будет очень медленно отступать.

За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может к лету, — подытожил вирусолог.

За истёкший 24-часовой период в столице коронавирусом заразились 2884 человека. Таким образом эта цифра стала максимальной с 23 мая. Тогда в Москве выявили 3190 заражённых. Из 2884 человек госпитализировать пришлось 896 пациентов, а 245 заболевших — подключить к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Как ранее писал NEWS.ru, первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают реакцию их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.