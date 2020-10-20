Вирусолог опроверг заявления о спаде заражений коронавирусом в России в ноябре. Ранее эксперты спрогнозировали, что пик заболеваемости пойдёт на спад в начале следующего месяца.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн отметил, что сезонность коронавирусу пока не присуща и высокие показатели будут сохраняться всю зиму.

«Особого спада не будет, так всю зиму у нас и пройдет. Не могу сказать, что на одном уровне, конечно, какие-то колебания будут, но пока сильно от этого вируса деваться некуда. Сезонность у коронавируса не такая чётко выраженная, как у того же гриппа. Вы же видели, что летом было. Да, немного было снижение. Но всё равно заболеваемость оставалась на высоком уровне, а зима к снижению не сильно располагает. Если он сейчас поднимается на высокий уровень, я не совсем понимаю, что его заставить так сильно упасть. Мы пойдём с этим вирусом через всю зиму».

Альштейн добавил, что ситуация в России может измениться, когда начнётся массовая вакцинация от коронавируса.

«Надежды на вакцину очень большие. Но на словах всё быстро, а на деле не очень всё быстро. Потому что нужно будет развернуть большое производство, потребности в вакцине очень высокие. Кроме того, нужно получить данные об успешном испытании вакцин, что они действительно безопасные и помогают».

Ранее специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова сделали прогноз развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в России. По их данным, пик заболеваемости в нашей стране пойдет на спад в первых числах ноября. Прогноз основан на анализе числа заболевших и суточного прироста количества выполненных тестов, а также их соотношения, передаёт РИА Новости.