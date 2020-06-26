Вторая волна заболеваемости коронавирусом может начаться в России через две недели, считает вирусолог Михаил Щелканов.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — приводит его слова портал Ura.ru.

Вирусолог также подчеркнул, что в первую очередь ожидать новой вспышки стоит в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Владивостоке, через который китайцы возвращаются домой из Европы.

«Но уповать на то, что вирус принципиально изменит свои биологические свойства и станет более безопасным для человека, в ближайшей перспективе (1-2 года) не приходится. Однако в среднесрочной перспективе (10-20 лет) коронавирус все же адаптируется к организму человека», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами всероссийской акции «Мы вместе» заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает. По данным оперативного штаба на 26 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6800 — до 620 794. В общей сложности выздоровели 384 152 человека, зафиксирована 8781 смерть, связанная с коронавирусом.