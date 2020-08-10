Вторая волна коронавируса в России должна пройти легче первой, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.

В то же время он отметил, что ситуация может ухудшиться, если рост заболеваемости совпадет с сезонным гриппом.

«У гриппозной эпидемии свои законы, которые довольно близки к законам коронавирусной, поэтому нагрузка будет намного больше. К тому же человек может одновременно заболеть и гриппом, и коронавирусом, и это будет довольно неприятно», — отметил врач в эфире НСН.

При этом Альштейн добавил, что российская медицина готова ко второй волне пандемии. По его словам, сейчас есть прослойка людей с уже сформировавшимся иммунитетом от COVID-19. Также он отметил, что вирус сам становится менее патогенным.

Ранее доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов предположил, что вторая волна коронавируса придется на середину осени.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных COVID-19 по всему миру превысило 19,6 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 727 тысяч человек.

В России коронавирус обнаружили у 892,6 тысячи человек, погибло более 15 тысяч россиян, свыше 696 тысяч выздоровели.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.