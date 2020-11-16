Российские морозы помогают новой коронавирусной инфекции распространяться. Поэтому, рассказал «Комсомольской правде» вирусолог и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурных, осенняя вспышка COVID-19 и не думает затухать.

«Коронавирус не то что не боится холода — к сожалению, при низкой температуре сохраняется намного лучше, чем в жару», —рассказал ученый.

Он привел в качестве примера ситуацию в лаборатории. «Я храню вирус при температуре —80, и ничего с ним не происходит… В жару же вирус сохраняется на поверхности слишком мало времени», — пояснил он.

Поэтому, отметил он, вирус будет сохраняться намного дольше, чем в теплое время года.

«С другой стороны, болезнь в основном передается от человека к человеку, при непосредственном контакте. Если учесть, что зимой на улицах куда меньше людей, то и контактов тоже будет меньше», — заявил Чепурных и добавил, что резкого роста заболеваемости он бы прогнозировать не стал.