Распространение коронавирусной инфекции в России будет набирать обороты в ближайшие две недели и, предположительно, к 7 ноября выйдет на плато. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Рост выявленных случаев помимо природных процессов связан еще и с тем, что у нас постепенно увеличиваются объемы проводимого тестирования. В результате диагностируются и включаются в статистику те, у кого инфекция есть, но симптомов нет», — отметил Альтштейн в разговоре с «Известиями».

При этом вирусолог призвал не вдаваться в панику. Он отметил, что ученые в стране успешно работают над вакциной и лекарствами от коронавируса, а подавляющее большинство заразившихся, в том числе и дети, легко справляются с болезнью.

«Я думаю, мы выдержим эту эпидемию. Нужно вести себя максимально спокойно, понимать, что перед нами не чума и мы эту инфекцию переживем… Человечеству гибель не грозит, и нашей стране тоже», — делает вывод специалист. Альтштейн считает, что приостановить вспышку заболеваемости поможет соблюдение мер личной безопасности: ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции и самоизоляция.

Ранее «Сбер» дал прогноз, что пик заболеваемости коронавирусом придется на 12 ноября с суточным приростом до 19 тысяч человек. В свою очередь главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев отметил, что остановить рост заболеваемости коронавирусом в России невозможно без введения карантина.