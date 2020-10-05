Специалист считает, что введение жесткого карантина пока не предполагается, но рекомендуется по возможности соблюдать самоизоляцию.

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал журналистам, что в России в ближайшее время будет расти количество новых случаев коронавируса и меры уже принимаются.

По его мнению, судить об интенсивности новой вспышки пока рано, но у россиян еще не сформировался коллективный иммунитет, поэтому до массовой вакцинации возможно усиления распространения инфекции.

Альтштейн сказал, что пока жесткий карантин не предполагается, но людям следует соблюдать профилактические меры и, по возможности, самоизоляцию.

В России уже несколько дней выявляют более 10 тысяч новых заболевших в сутки. Между тем, многие специалисты считают, что подъем заболеваемости не будет таким, как весной, и быстро пойдет на спад. Вакцинация в массовом формате ожидается не ранее, чем в конце года.

В мире количество случаев перевалило за 35 миллионов,более миллиона человек скончались. Россия находится на четвертом месте в мире по количеству случаев, на данный момент их около 1,2 миллиона. На лидера печального рейтинга, США, приходится почти 7,5 миллионов заболевших. В Индии примерно 6,6 млн случаев, около пяти миллионов человек заболели в Бразилии. Сейчас с серьезным скачками заболеваемости столкнулись ряд европейский стран.

Ранее в российском минздраве назвали болезни, которые ухудшают прогноз при коронавирусе.