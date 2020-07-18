Вторая волна коронавируса может прийти в нашу страну осенью в связи с традиционным для этого сезона повышением заболеваемости респираторными инфекциями, сообщили в Минздраве.

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Вирусолог Анатолий Альтштейн тоже уверен, что вторая волна наступит поздней осенью или зимой.

— Сейчас мы все купаемся в первой волне. Надо думать, что будет поздней осенью, зимой. Но тогда мы будем более подготовленными. Какая-то часть населения будет устойчива в силу естественных причин, — считает врач.

Он добавил, что вакцины, над разработкой которых сейчас трудятся ученые, «в ближайшее время на общую заболеваемость мало повлияют», поскольку нужно время на наработки и испытания.

Как ранее сообщили в Минобороны, вакцина от коронавируса нового типа, которая проходит тестирование на базе госпиталя имени Бурденко, безопасна и хорошо переносится. Первую группу добровольцев уже выписали из госпиталя.

Отечественный препарат от коронавируса «Авифавир» может появиться в аптеках уже в июле, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 14 миллионов.

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