Соблюдение социальной дистанции и ношение масок по-прежнему очень важно. Несмотря на спад эпидемии, риск заражения коронавирусом все равно сохраняется. Об этом россиянам напомнил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, сообщает РИА Новости.

« (Пандемия коронавирусной инфекции. — Прим. ред.) полностью не закончилась. Она идет на спад», — подчеркнул он.

По словам директора НИИ Склифосовского, вероятность передачи коронавируса от человека к человеку в местах массового скопления людей сохраняется, а свести ее к минимуму может лишь ношение масок и соблюдение социальной дистанции в таких местах.