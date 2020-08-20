Жесткие ограничительные меры ждут студентов и преподавателей многих российских вузов с 1 сентября. Так, в Москве и на Урале руководители некоторых учебных заведений приняли решение оставить на дистанционном формате работы всех педагогов старше 65 лет. В Башкирии и нескольких свердловских вузах полноценные пары в стенах учреждения разрешат посещать только первокурсникам. Тем не менее в Минобрнауки отметили, что и эти нововведения будут корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Минобрнауки РФ не намерено переносить начало учебного года в российских вузах из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства. Все остальные решения касательно ограничительных мер и формата обучения будут приниматься на основании эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, отмечает министерство.

Руководители некоторых вузов уже подписали приказ о введении жестких мер безопасности на фоне распространения COVID-19 — в основном они касаются преподавателей старше 65 лет.

«В нашем вузе уже принято решение, что педагоги старше 65 лет не смогут с сентября приступить к очным занятиям, при этом мнения преподавателей никто не спрашивал», — на условиях анонимности рассказал сотрудник одного из московских вузов «МК».

Он уточнил, что расписание в вузе планируют составить так, чтобы в некоторые дни недели у студентов были только дистанционные занятия с педагогами пенсионного возраста.

По такой же системе хотят выстроить обучение в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ). «На неделе планируем оставить от 1 до 3 дней онлайн занятий, когда лекции студентам будут читать преподаватели в возрасте 60 лет и старше. В остальные дни — обычные занятия с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора», — сообщил ректор вуза Владимир Бублик на пресс-конференции 20 августа.

Столичный преподаватель уверен: такое распределение педагогов приведет к тому, что пожилые сотрудники лишатся как своих учебных часов, так и части зарплаты. По его словам, изменения вызовут недовольство студентов и родителей, которые негативно относятся к онлайн-обучению — в результате наибольшее количество пар отдадут молодым преподавателям.

«Большинство преподавателей такой перспективе совершенно не рады и считают это решение дискриминацией, к тому же у многих есть проблемы с работой в дистанционных программах обучения. Мы боимся, что за переводом на дистант последует сокращение часов и ставок. Для многих профессоров, живущих своей работой, ее потеря — страшнее коронавируса. К тому же уход из вузов наиболее опытных преподавателей неминуемо скажется на качестве обучения», — отметил собеседник «МК».

По данным Минобрнауки, в 2019 году педагоги старше 65 лет составляли 20% преподавательского состава российских вузов. Наибольшее число сотрудников пенсионного возраста числилось в Калининградской области — 28,1%, Санкт-Петербурге (25%) и Чукотском автономном округе (25%). В Москве также почти каждый четвертый преподаватель преодолел рубеж в 65 лет.

Всего в отечественных вузах числятся около 44,6 тыс. педагогов 65+, сообщает Минобрнауки. Уточняется, что большинство из них — кандидаты и доктора наук.

Ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук назвал преподавателей старше 65 лет «золотым фондом университета», к которому необходимо относиться бережно в условиях пандемии — тем не менее глава вуза хочет дать право выбора педагогам пенсионного возраста.

«По желанию преподавателей из группы риска мы организуем возможность работы без очного контакта со студентами. Пока обсуждаем несколько вариантов, это может быть и полностью дистанционный формат, когда преподаватель будет вести лекции удаленно, и так называемый синхронный, когда преподаватель будет находиться в соседней аудитории наедине с камерой, а лекция будет в онлайн-формате транслироваться студентам», — написал Федорук на своей странице в Facebook.

Не хотят запирать дома и преподавателей Финансового университета при правительстве РФ. «На самом деле жесткого запрета на допуск преподавателей 65+ к очным занятиям нет. У нас в университете у каждого преподавателя старше 65 лет есть право до 26 августа выбрать, как он будет работать — очно или удаленно», — рассказал ректор учебного заведения Михаил Эскиндаров «МК».

Глава вуза отметил, что сейчас он нацелен на возвращение студентов к «нормальной учебе», в связи с чем университет уже месяц готовится к функционированию в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«Закуплено около 6 млн масок для головного вуза и филиалов, и еще около 20 млн, по нашим подсчетам, предстоит приобрести. Они будут выдаваться всем студентам и преподавателям. В зданиях будут установлены обеззараживатели воздуха, уже нанесена специальная разметка для социального дистанцирования, закуплены санитайзеры и средства дезинфекции», — подчеркнул ректор.

В то же время в Уральском государственном медицинском университете (УрГМУ) решили, что к «нормальному», очному обучению вернуться лишь первокурсники — студентам других курсов придется совмещать очный и дистанционный форматы. Об этом сообщила ректор вуза Ольга Ковтун на пресс-конференции 20 августа.

Студенты старших курсов Уральской академии государственной службы (УИУ РАНХиГС) и вовсе могут попрощаться с офлайн-обучением.

«УИУ РАНХиГС 1 сентября будет открыт только для студентов первого курса (около 500 человек). Остальные студенты пока будут учиться дистанционно», — заявил ректор учебного заведения Руслан Долженко.

При этом за каждой группой студентов закрепят свою аудитории — всем обязательно раздадут по медицинской маске. В Башкирии такую систему обучения применят ко всем вузам региона.

«Первый курс учится, магистратура — крайний учится. Все остальные — на дистанционке. Мы перестраховываемся. Вирус очень коварен», — заявил глава республики Радий Хабиров радиостанции «Эхо Москвы».

Он уточнил, что данный режим будет действовать с 1 сентября по 1 октября — за это время власти оценят скорость распространения коронавирусной инфекции среди студентов.

В Уральском федеральном университете (УрФУ) хотят бороться с большим скоплением студентов более мягкими ограничениями — студенты вуза будут посещать в режиме офлайн преимущественно семинарские занятия. «Мы приняли решение о том, что студенты на большие потоковые лекции приходить не будут — эти занятия будут проходить в режиме онлайн», — заявил руководитель пресс-службы УрФУ Дмитрий Бенеманский порталу Ura.ru.

Коснутся изменения, введенные на фоне распространения COVID-19, и дистанционного формата — как ранее рассказал «Газете.Ru» преподаватель Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) Александр Санников, на основании опыта, полученного во время вспышки COVID-19, вузы поняли, как не дать расслабиться студенту в домашней обстановке.

Собеседник «Газеты.Ru» пояснял, что теперь все онлайн-платформы будут работать без функции копировать и вставить — также презентацию преподавателя нельзя будет сворачивать во время пары или быстро пролистывать «для галочки».