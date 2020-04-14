Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности. Однако ждать ее можно уже в 2021 году, считают вирусологи.

По словам доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна, массовое применение вакцины будет возможно только после того, как она докажет свою эффективность.

«Стопроцентную гарантию не дает ни одна вакцина. Но если она способна защитить больше 50% людей, ее уже можно применять. Хотя хорошая вакцина должна защищать 80–90%», — цитирует его 14 апреля «РИА Новости».

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев, считает, что вакцина появится через полтора года, так как необходимы проверки на беременных животных и выявление возможной токсичности.

«Два кита: безопасность и эффективность, иммуногенность иначе. Какая доза нужна, как влияет — опять для этого нужно время, как ни крутите», — подчеркнул специалист.

В настоящее время разработкой вакцины от COVID-19 занимаются несколько стран, в том числе Россия. Ученые Федерального медико-биологического агентства создали уже семь прототипов вакцины.

13 апреля стало известно о начале клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса. Однако на окончание работы может уйти более года.