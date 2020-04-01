Благодаря современным тест-системам диагностировать коронавирус можно за два–три дня до появления первых симптомов, сообщил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

По его словам, надежно выявить возбудителя заболевания можно при появлении первых признаков, однако и за несколько дней до их возникновения определить болезнь также возможно.

«За два–три дня тоже можно выявить болезнь, но в это время вируса еще мало, и потому возможности молекулярной диагностики ограничены», — цитирует Щелканова 1 апреля «РИА Новости».

Вирусолог подчеркнул, что симптомы COVID-19 появляются в первые 14 дней после инфицирования.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что инкубационный период коронавируса составляет пять дней.

При этом американские ученые установили, что даже после излечения от COVID-19 люди могут заразить окружающих еще в течение восьми дней.