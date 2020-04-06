Первыми на иммунитет к коронавирусу COVID-19 пройдут проверку люди из группы риска, рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он пояснил, что проверка на иммунитет — это определение антител к вирусу.

«Сейчас хотят понять, есть ли иммунная прослойка, есть ли у незаболевших наличие защитных антител. Также их будут смотреть у тех, кто выздоровел. Это необходимо для разработки более эффективных мер терапии», – рассказал Викулов телеканалу «Москва 24».

По его словам, исследование покажет, у каких групп населения есть иммунитет к COVID-19. Это могут быть как переболевшие граждане, так и люди, не сталкивавшиеся с болезнью.

Специалист пояснил, что антитела всегда проверяют, когда речь идет о запуске вакцинальных и прививочных кампаний.

Ранее, 5 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подсчитают число людей с иммунитетом к коронавирусной инфекции.

По состоянию на 6 апреля, в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19, из них 954 — за последние сутки. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

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