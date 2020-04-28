Все новости на карте

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что cитуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России стабилизируется и приближается к плато. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, снижение числа новых случаев инфицирования можно ожидать «через пару недель».

«В последнюю неделю число людей, которые признаны инфицированными, немножко падает, немножко повышается. Вот последние дни неблагоприятные: 5,8 — 6,1 тысячи заболевших. Но 6 тысяч было еще 19 числа. Поэтому я думаю, что у нас идет некоторая стабилизация», — сказал Альтштейн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.умаю, что у нас идет некоторая стабилизация», — сказал Альтштейн.

Видео дня. Регину Тодоренко травят за слова о домашнем насилии