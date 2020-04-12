Новая эпидемия COVID-19 может быть спровоцирована снятием режима самоизоляции после снижения заболеваемости коронавирусом. Такое мнение высказал профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме «Опасный вирус – 2» на канале «Россия 1».

«Я, к сожалению, не могу дать отбой тревоги. У нас есть серьезные опасения, что после того как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией», — передает слова профессора «РИА Новости».

Если события будут разворачиваться по этому сценарию, то властям государств придется несколько раз повторять периоды введения ограничительных мер.

Ранее сенатор Алексей Пушков в своем Twitter также предостерег от преждевременной отмены карантина. Такой шаг, по его словам, может привести к новой волне распространения коронавируса.

«Слишком ранняя отмена карантинных мер может вызвать вторую смертоносную волну. У нас есть возможность изучать опыт этих стран — и ошибок, и верных шагов. Логика у эпидемии одна», — заявил он.

В субботу ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете» заявил,что эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.