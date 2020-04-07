Эффективность мер, принятых для сдерживания распространения в России коронавируса, станет понятна через неделю, тогда же можно будет понять, возможно ли сокращение периода нерабочих дней. Об этом заявил директор российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев 7 апреля.

Тему сокращения количества нерабочих дней ранее в этот день поднял президент России Владимир Путин. Он пообещал проконсультироваться по данному вопросу с экспертами-вирусологами и попросить их дать прогнозы на ближайшую перспективу.

«Я думаю, Владимир Владимирович, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдет инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости», — сказал Кутырев в ходе онлайн-совещания с главой государства.

Вирусолог добавил, что в этот период необходимо продолжать работу по упреждающим, профилактическим действиям. Ограничение контактов между людьми Кутырев назвал «важнейшим условием для разрыва эпидцепочек и эпидпроцессов».

Чтобы предотвратить масштабное распространение в России коронавируса, глава государства объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы, а 2 апреля продлил период нерабочих дней до конца месяца. При этом президент допустил уменьшение срока вынужденной самоизоляции в случае, если эпидемиологическая обстановка улучшится.

Выполнять свои обязанности продолжают только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Согласно подсчетам, на вынужденный отдых отправились более 12 млн человек, причем большинство из них — работники сферы образования.

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