Лаборатория вирусологии в китайском Ухане существует, но там не могли искусственно вывести новый коронавирус, сообщил РИА Новости заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов.

В 2018 году Синьхуа сообщило об исследованиях в Уханьском институте вирусологии иммунных механизмов летучих мышей, которые длительное время могут быть переносчиками вирусов, но не болеть. Недавно директор экстренного технического центра института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР Тань Вэньцзе сообщил, что новый коронавирус на 90% схож с коронавирусом летучей мыши, которая обитает в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Ряд изданий писали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом же институте.

«Там есть прекрасная лаборатория вирусологии», — сказал собеседник, отвечая на вопрос о том, есть ли в Ухане институт вирусологии.

«Китайцам повезло, что она там была. Удалось быстро идентифицировать возбудитель. Но искусственное происхождение нового коронавируса — фейк», — подчеркнул учёный.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.

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