Все новости на карте

Пандемия COVID-19, действительно, может завершиться в России в начале июня. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Тем самым он подтвердил прогноз, который 11 апреля дал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев. В беседе с Nation News Зуев также отметил, что сомневается по поводу прохождения пика заболеваний в апреле, поскольку в стране ежедневно наблюдается рост числа инфицированных.

Смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо. Я фигурально выражаюсь. Я согласен с прогнозом — июнь, не раньше, — сказал вирусолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с приходом лета можно ожидать снижения темпов распространения коронавируса. Об этом заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов. Он рассказал, что оптимальная температура для распространения вируса — примерно от +5 до +12 градусов. При этом сухая жара не способствует распространению COVID-19.

Видео дня. Как устроены пропуска в Подмосковье и Москве