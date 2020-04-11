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Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.

Ранее Малеев заявил, что при наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне. По его словам, сроки окончания эпидемии зависят, в частности, и от того, как россияне будут соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации правительства.

«Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня», — сказал Зуев в беседе с Nation News.

Вирусолог считает, что пик эпидемии коронавируса вряд ли придется на середину апреля.

«Если бы у нас не было роста заболеваемости, тогда, конечно, можно было бы говорить о прохождении пика в середине апреля. Смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо. Я фигурально выражаюсь. Я согласен с прогнозом — июнь, не раньше», — заключил эксперт.

Когда будет пик

Многие специалисты полагают, что эпидемия коронавируса в России достигнет пика в ближайшие две-три недели. В частности, об этом говорила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, в течение 10-14 дней уровень заболеваемости выйдет на плато.

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов считает этот прогноз довольно оптимистичным. Однако, по его словам, говорить пока можно только о пике эпидемии, но не о ее завершении.

Специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима Нигматулина-Мащицкая, со своей стороны, предполагает, что в России пиков заболеваемости будет несколько. По ее мнению, на развитие эпидемии повлияют большая территория страны и относительно низкий средний объем пассажиропотока между городами. Однако обширные размеры России и ее протяженность позволят регулировать меры по борьбе с вирусом в разных ее частях.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире свыше полутора миллионов инфицированных, около ста тысяч скончались. В России зарегистрировали 13 584 случая заболевания COVID-19, почти 1050 пациентов излечились.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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