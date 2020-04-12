При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне. Такое мнение выразил в интервью Nation News доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, сроки окончания эпидемии коронавируса зависят в том числе от того, будут ли российские граждане соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации, разработанные правительством. При этом Зуев отметил, что пик эпидемии вряд ли придется на середину апреля.

Он согласился с прогнозом советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, добавив, что спада следует ожидать не раньше июня.

Ранее сообщалось, что профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме «Опасный вирус — 2» высказал мнение, что новая эпидемия COVID-19 может быть спровоцирована снятием режима самоизоляции после снижения заболеваемости коронавирусом.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве начиная с 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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