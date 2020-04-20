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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с газетой «Взгляд» объяснил, что рост количества новых случаев коронавируса в России связан с увеличением числа проводимых тестов.

«Чем более доступным становится тестирование, чем чаще оно проводится, тем чаще люди с более легким течением заболевания попадают в поле зрения», — пояснил он.

Однако врач подчеркнул, что такое изменение статистики не является сверхтревожным. Он пояснил, что когда тестов не хватает, а человек жалуется, например, на заложенность носа, то ему могут отказать в исследовании.

«Чем меньше объем информации, тем больше в этом объеме доля тяжелых случаев с яркой клинической картиной», — заявил вирусолог.

Врач также объяснил, что бессимптомные случаи заболевания можно выявить при массовом тестировании — именно так можно найти инфицированных, но не заболевших. При этом Альштейн подчеркнул, что в большинстве случаев бессимптомные инфицированные "ускользают" от обследования, таким образом их количество сложно определить.

ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,1 миллиона случаев, почти 146 тысяч человек скончались.

В России зафиксировано 42853 случая заболевания, 3291 человек выздоровел, 361 умер.

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