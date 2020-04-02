Все новости на карте

Коронавирус может пойти на спад только после того, как в РФ перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Нужно перестать сюда завозить людей из-за границы. А мы же все продолжаем… Это же процесс, который подогревает увеличение количества заболевших. Приезжают люди, которые были выгнаны из гостиниц, которых не пускали в аэропорты, они болтались неизвестно где, неизвестно с кем они контактировали там. И потом они приехали сюда. Но их же предупреждали, что не надо было уезжать. Они же уезжали в разгар пандемии. Это и продолжает привозить нам сюда инфекцию. Уже от них начинаются заболевания. Ну откуда в Пензе взяться коронавирусу?» — рассказал Зуев.

Вирусолог также отметил, что карантин является хорошей мерой для борьбы с эпидемией.

«Прежде чем говорить о каких-то прогнозах, нужно остановить процесс подпитки, чтобы все немного стабилизировалось. Тогда пойдет на убыль. Сейчас предпринимаются все меры, карантин — прекрасная мера. Но чтобы это все начало работать, надо просто прекратить въезд», — утверждает Зуев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Видео дня. Унижения и оскорбления: как выживают матери-подростки