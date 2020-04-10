Коронавирус может перейти в разряд сезонных заболеваний в случае, если у половины населения будет выработан иммунитет за счет перенесенного заражения или вакцинации. Об этом заявил глава Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа», — приводит его слова RT.

Произойдет это, если порядка 50–60% населения планеты получит иммунитет к инфекции, отмечает сайт kp.ru.

9 апреля в интервью «Федеральному агентству новостей» молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, бывший заместитель директора «Вектора» Сергей Нетесов сообщил, что вакцины от коронавируса сейчас «эффективно разрабатываются, но раньше августа их не будет для массового применения, и это в лучшем случае».

В тот же день в «Векторе» отметили, что пока данные о возможности повторного заражения коронавирусом отсутствуют.

8 апреля об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В настоящее время, по данным оперштаба, в России зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 76 человек, а вылечились 698. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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