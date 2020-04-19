При соблюдении карантинных мер Россия сможет справиться с коронавирусом к июню, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

Специалист отметил, что сейчас ученые разных стран активно работают над созданием тестов для выявления COVID-19 и вакцинами. При этом принятые властями мероприятия дают, по сути, передышку в борьбе с вирусом.

«Инкубационный период вируса — две недели. Это значит, что карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, а то и больше, ведь цифры растут. От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает 10 новых», — объяснил Волчков.

Он указал, что риск заразиться очень высок в закрытых, плохо вентилируемых помещениях и при несоблюдении дистанции. Поэтому важно, выходя на улицу, надевать маску, однако лучший вариант обезопасить себя — оставаться дома.

«Искренне надеюсь, что при соблюдении текущих карантинных мер мы сможем победить инфекцию и уже в июне наблюдать, что количество новых инфицированных стремится к нулю. Это в наших руках. Важно, чтобы мы все сидели дома», — цитирует эксперта RT.

18 апреля заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала о необходимых мерах для того, чтобы не занести коронавирус с улицы домой по возвращении, например, из магазина.