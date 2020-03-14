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Заразиться коронавирусом через продукты питания можно только при игнорировании элементарных правил гигиены. Чтобы избежать заражения, необходимо мыть руки, рассказал URA.RU вирусолог, член Нью-Йоркской академии, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе Виктор Зуев.

«Некоторые продукты, в частности, фрукты и овощи, мы перебираем руками. Но мы же не отправляем ни эти яблоки, ни пальцы в рот. К тому же, когда приходим домой, мы моем руки и те же яблоки. Я горячей водой все мою — этого достаточно», — отметил Зуев.

Заслуженный врач России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Евгений Лильин также рекомендует мыть руки, особенно после поездок в общественном транспорте и посещения мест массового скопления людей, магазинов в том числе.

«Неизвестно, кто там эти фрукты перебирает, может он на них покашлял, начихал и сопли вытер», — заверил собеседник агентства.

Он также предупредил, что на сегодняшний день нужно опасаться заражением инфекцией как воздушно-капельным, так и тактильным путем.

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян проводить регулярную дезинфекцию телефонов, чтобы избежать заражения коронавирусом. Сообщается, что мобильный телефон может являться переносчиком возбудителей коронавирусной инфекции COVID-19. При этом вероятность заражения через деньги крайне мала, уверяет производитель банкнот «Гознак». По данным организации, российские банкноты при производстве обрабатывают веществами с антисептическими свойствами.

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