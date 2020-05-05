Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, какие ограничительные меры будут продолжать действие после ослабления самоизоляции. Об этом он сообщил в понедельник, 4 мая, в интервью НСН.

«Самоизоляция для пожилых людей должна в значительной мере сохраняться. Но она не должна быть такой насильственной, чтобы людей штрафовали за то, что они вышли из дома. Им, конечно, нужно рекомендовать самоизоляцию, потому что они наиболее уязвимы. Но выходить гулять пожилым людям обязательно нужно. Это не противоречит режиму самоизоляции, если человек не контактирует с другими людьми, не разговаривает с ними», — отметил специалист.

Также он предположил, что обязательным требованием останется масочный режим, а также противоэпидемические меры в общественных местах. По мнению вирусолога, правила посещения и режим работы ресторанов, кафе, магазинов, стадионов будут пересмотрены.

Альтштейн предсказал вторую волну распространения инфекции в стране осенью. Он указал, что она будет слабее из-за того, что вирус потеряет свою силу и в организме переболевших выработаются антитела.

3 мая глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что часть ограничительных мер в России будет сохраняться до появления вакцины. Он отметил, что после выхода страны на плато нельзя целиком снимать ограничительные меры. По словам Мурашко, нужно «построить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболевания».

По состоянию на 4 мая, в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

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