Российский государственный крымский винзавод «Массандра» завоевал 12 наград в рамках международной выставки «Продэкспо-2020» в Москве. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщила пресс-служба предприятия.

Золотые медали взяли «Лакрима Кристи» (две награды), «Херес Массандра», «Кефесия», «Розе» (дебют), «Портвейн красный Южнобережный» «Кагор Южнобережный», «Сары Пандас» и «Мускат позднего сбора» розовый. Награды за второе место получили «Мадера Крымская» и «Токай Южнобережный», «бронзы» удостоился авторский «Кокур».

Генеральный директор предприятия Янина Павленко рассказала журналистам о том, что относится с трепетом к каждой награде, за которыми стоит труд большого коллектива винодельни. Она также отметила, что среди победителей есть молодые вина («Розе» — 2017 и 2018 гг.) и эталоны бренда, производимые с конца 19 века.

«Массандра» — одно из старейших предприятий России, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. По сей день сохраняет традиции производства вина из собственного винограда. Виноградники предприятия тянутся от Фороса до Судака на 180 км.

5 февраля на «Массандре» состоялся торжественный запуск нового роботизированного оборудования для цеха розлива. В ближайшее время на винодельне начнет монтаж технологического оборудования для хранения и обработки виноматериала холодом.