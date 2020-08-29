Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что северо-восточные штаты США вынуждены покупать нефть и газ у России только потому, что нью-йоркский губернатор Эндрю Куомо не разрешает проложить трубопровод по своей территории. По словам Трампа, Куомо, являющийся видным членом Демократической партии США, руководствуется в своих действиях экологическими соображениями.

Как указал американский лидер на встрече со своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, в Новой Англии — регионе, куда входят Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт — самые высокие в США тарифы на электроэнергию и тепло.

«Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда попасть», — приводит РБК слова президента США.

По словам Трампа, Куомо, являющийся видным членом Демократической партии США, руководствуется в своих действиях экологическими соображениями.

В середине нынешнего месяца стало известно, что Россия в первом полугодии продала американской стороне рекордное количество нефтепродуктов — свыше 9 млн тонн на $2,2 млрд

Как указывалось в комментарии Федеральной таможенной службы, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (4 млн тонн) поставки выросли в 2,3 раза и достигли рекордного показателя с 2004 года.

Тогда же Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что энергетика США оказалась спасена Россией и Саудовской Аравией, которые существенно сократили объемы добычи нефти.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по нефтедобывающей отрасли Америки. Поэтому Трамп «позвонил России, Владимиру Путину» и саудитам.

«Они сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Мы таким образом спасли энергетику», — подчеркнул американский лидер.

По его словам, сейчас мировые цены на нефть достигают $41 за баррель, а литр бензина в Штатах стоит меньше 50 центов.

При этом Вашингтон всеми силами противостоит достройке и введению в эксплуатацию экспортного газопровода из России в ФРГ «Северный поток — 2».

В конце прошлого года стало известно, что американские власти прописали экономические ограничения в отношении иностранных партнеров России, которые участвовали в строительстве трубопровода, в оборонном бюджете страны.

Это привело к тому, что швейцарская компания Allseas вывела все свои суда из зоны строительства. На поиски альтернативы ушло время, но российские власти заявили, что проект будет закончен.

Поняв, что первые санкции не остановили работу над завершением проекта, американские власти решили ввести дополнительные ограничения.

Так, в июле нынешнего года Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Позднее конгресс США одобрил расширенные санкции против «Северного потока — 2». Они направлены против владельцев любых судов, которые участвуют в строительстве. Под ограничения попали и компании, страхующие технику и ее техническое обслуживание.

Американские представители утверждают, что при помощи санкций хотят «защитить Европу» от еще большего «российского давления».

Если «Северный поток — 2» будет завершен, то Россия сможет использовать газовое сотрудничество в своих политических целях, уверены в США. В ответ на это российский президент Владимир Путин заявлял, что этот проект имеет «сугубо экономическую» направленность.

14 августа представители 24 стран Евросоюза направили в Госдеп США «ноту протеста» из-за санкций, с помощью которых Вашингтон собирается помешать завершению строительства трубопровода.

В Европе указали, что подобные санкции нарушают международное право. Делегация ЕС выразила протест, к которому не присоединились только три страны Евросоюза из 27.

Содержание ноты протеста связано с заявлением представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Боррелля. Он назвал нарушением международного права экстерриториальное применение санкций.

Как подчеркнули в ЕС, «третьи страны» не должны использовать ограничительные меры против европейских компаний, которые ведут законный бизнес.